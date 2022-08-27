  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Parmak bebekler hayata tutundu

Parmak bebekler hayata tutundu

27.8.2022

Parmak bebekler hayata tutundu

AYDIN'DA biri 595, diğeri 780 gram doğan bebekler, yaklaşık 4 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Kevser-Muharrem Maden çiftinin Orkun Alp adını verdikleri çocukları 21 Nisan'da, 780 gram olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. İki gün sonra Şevval-Çağrı Çelik çiftinin Pera isimli bebekleri de 595 gram olarak doğdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebekler, sağlıklarına kavuştu. 2 kilo 380 grama ulaşan Pera ve 3 kilo 500 kilograma ulaşan Orkun Alp için kutlama pastası kesildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA