Parmak bebekler hayata tutundu

AYDIN'DA biri 595, diğeri 780 gram doğan bebekler, yaklaşık 4 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Kevser-Muharrem Maden çiftinin Orkun Alp adını verdikleri çocukları 21 Nisan'da, 780 gram olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. İki gün sonra Şevval-Çağrı Çelik çiftinin Pera isimli bebekleri de 595 gram olarak doğdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebekler, sağlıklarına kavuştu. 2 kilo 380 grama ulaşan Pera ve 3 kilo 500 kilograma ulaşan Orkun Alp için kutlama pastası kesildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE