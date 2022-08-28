Trafikte ‘Bel kündesi’ne hukuk mücadelesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte tartıştığı amatör güreşçinin "bel kündesi" hareketine maruz kalarak yaralanan Ünal Yatçı, 4 günü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplam 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından da hukuk mücadelesi başlattı.



BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Beyin travması geçiren Ünal Yatçı, "Beynimde kanama vardı. Hukuki süreçleri başlattık. Adalete güveniyoruz" dedi. Avukat Ali Cenk Çapak, müvekkilinin taburcu edilmesinin ardından savcılığa giderek söz konusu kişi hakkında şikayette bulunduklarını söyledi. Müvekkilinin sağlık raporu sürecinin tamamlanmadığına değinen Çapak, dava sürecini başlatacaklarını bildirdi.



■ İBRAHİM UZUN

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