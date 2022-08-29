Bisikletçiler 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da olacak

Aydınlı bisikletçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kütahya'ya gitmek üzere yola çıktı. Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi üyesi 20 kişi, 30 Ağustos için Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Derneğin Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, bisiklet turu öncesinde yaptığı açıklamada, "3 günde yaklaşık 300 kilometre yol kat edeceğiz. İlk gün Denizli Buldan'a, 2. gün Uşak Ulubey'e 3'üncü gün de Kütahya Dumlupınar'a ulaşmayı hedefliyoruz. 30 Ağustos Salı günü Dumlupınar'da ve Zafertepe'de yapılacak törenlere katıldıktan sonra bisikletlerimizle Aydın'a döneceğiz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE