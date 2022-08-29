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Haberler Aydın Didim'deki feci kazada 3 kişi yaralandı

Didim'deki feci kazada 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

29.08.2022, 18:02

Didim’deki feci kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Didim'in Akbük Mahallesi Huzurevi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NG 3154 plakalı otomobil ile MX65 WVW yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Yabancı plakalı otomobil çarpışmanın etkisi ile 34 NG 3154 plakalı otomobili yaklaşık 1 metre sürüklerken, otomobil kaldırıma çıkarak yan yattı.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları, araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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