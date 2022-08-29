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Haberler Aydın Yakalanan suçludan el bombası çıktı

Yakalanan suçludan el bombası çıktı

29.8.2022

Yakalanan suçludan el bombası çıktı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde kasten adam yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan ve 24 adet suç kaydı bulunan Batuhan V. için polis ekipleri yakalama çalışması başattı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. Batuhan V'nin yapılan üst aramasında üzerinden el bombası çıktı. El bombası uzman ekipler tarafından incelemeye alınırken, şüpheli adli işlemler için Tellidede Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis merkezi Amirliğine teslim edildi.

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