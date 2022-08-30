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Haberler Aydın Ateş savaşçıları engel tanımıyor! Trendeki yangını işte böyle söndürdüler!

Ateş savaşçıları engel tanımıyor! Trendeki yangını işte böyle söndürdüler!

Aydın'a bağlı Nazilli ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü. Nazilli Garı'na yanaştığı sırada alev almaya başlayan yük treni makinisti, dumanları fark ettiği gibi treni durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Hızır gibi yetişen itfaiye erleri, demir korkulukların altından sürünerek yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın mazot tankına ulaşmadan söndürüldü.

İHA

30.08.2022, 17:26

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yük treninde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin demir korkulukların altından sürünerek geçip müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Ateş savaşçıları engel tanımıyor! Trendeki yangını işte böyle söndürdüler!

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine doğru ilerleyen yük treninde Nazilli Garı'na geldiği anda yangın meydana geldi.

Ateş savaşçıları engel tanımıyor! Trendeki yangını işte böyle söndürdüler!

Lokomotifin altından çıkan dumanları fark eden makinist treni durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Ateş savaşçıları engel tanımıyor! Trendeki yangını işte böyle söndürdüler!

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, trendeki yangına müdahale için demir korkulukların altından geçti.

Ateş savaşçıları engel tanımıyor! Trendeki yangını işte böyle söndürdüler!

Yangın tüpleriyle zamanında müdahale ile alevler mazot tankına ulaşmadan söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından yük treni başka bir tren ile bulunduğu yerden çekildi.

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