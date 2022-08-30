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Haberler Aydın Hayırsever çiftten Nazilli’ye 112 istasyonu

Hayırsever çiftten Nazilli’ye 112 istasyonu

30.8.2022

Hayırsever çiftten Nazilli’ye 112 istasyonu
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde hayırsever Aslı ve Mustafa Takmaklı tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı. Takmaklı ailesi tarafından Nazilli'de yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için Aydın Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Vali Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hayırseverler Aslı ve Mustafa Takmaklı katıldı. Sağlık tesisi Nazilli'de mülkiyeti hazineye ait İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisli 906 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine yapılacak.

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