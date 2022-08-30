Karacasu’da kazanlar 740. kez kaynadı

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde Anadolu'nun en eski etkinliklerinden biri olan Dedebağ Keşkek Hayrı'nın 740'ıncısı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karacasu Cuma Mahallesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği öncülüğünde hayırsever ilçe halkının katkılarıyla imece usulü yapılan hayır, sabahın ilk saatlerinde başladı. Aydın ve ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın geldiği hayır birlik beraberlik içinde yapıldı. Bin 200 kilo buğdayın bin 200 kilo etle buluşturularak kaynatıldığı 40 kazan keşkek yanında bir ton turşu ve 5 bin ekmek vatandaşlara ikram edildi.

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