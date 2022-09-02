Söke-Aydın fayına dikkat!

KUŞADASI Körfezi'nde birbiri ardına meydana gelen depremler ile birlikte 160'ın üzerinde artçı deprem yaşandığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılan fayın, diğer Söke-Aydın fayını tetikleyerek büyük bir depreme zemin hazırlayabileceğini söyledi. Sözbilir, "Söke, Didim, Milas ve Bodrum önemli oranda etkilenebilir " dedi.

DOĞU VE BATIDAN İLİŞKİLİ

SİSAM Ada'sının güneyinde deprem fırtınası yaşandığını dile getiren Sözbilir, "5.1 büyüklüğündeki deprem ana şok şeklinde gelişmişti. Yani 30 Ekim 2020 depreminin bir artçısı değildi. Bu deprem Sisam Adası güneyinden geçen Doğu- Batı uzanımlı Pythagorion Fayı adı verilen fayın denizaltı kollarında gelişti. Bu fay Sisam Adası'nı güneyden sınırlıyor, Söke fayı ile bağlantılı. Batıya doğru da Ikeria adasındaki faylar ile bağlantılı. Literatürde fayin 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli olduğu biliniyor" sözleriyle uyarıda bulundu.

6.6 büyüklüğündeki bir depremde Söke, Didim, Milas ve Bodrum'un önemli oranda etkilenebileceğini söyleyen Sözbilir, "Bu kıyı kentlerimizde tsunami tehlikesi açısından da dikkat etmek gerekiyor. Bu kapsamda yürürlüğe giren Türkiye Afet Risk Azaltma planındaki (TARAP) eylemlerin bir an önce uygulanmasında büyük yarar var" dedi.

■ FATİH ŞENDİL