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Haberler Aydın Aort damarı yırtılan kadının mucize kurtuluşu

Aort damarı yırtılan kadının mucize kurtuluşu

4.9.2022

Aort damarı yırtılan kadının mucize kurtuluşu

AYDIN Sultanhisar'da yaşayan 42 yaşındaki evli ve üç çocuk annesi Gülderen Başaran, evinde fenalaşıp bayılınca ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Başaran, Kalp ve Damar Cerrahı Kerem Yay tarafından hemen ameliyata aldı. 5.5 saat süren ameliyatın 2 gün yoğun bakımda kalan Başaran, servise çıkarıldıktan 7 gün sonra taburcu edildi. Ölümden döndüğünü dile getiren Gülderen Başaran, "Şu anda sağlık durumun gayet iyi. Yeniden aileme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

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