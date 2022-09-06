Dolandırıcılar ADÜ’yü hedef aldı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) personel ve öğrencilerini hedef alan dolandırıcılar, sosyal medyadan gönderdikleri linkle kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştı. Üniversite yönetimi, hacklenme yöntemini fark ederek linke bloke koyarken öğrenci ve personelden şifrelerini değiştirmeleri istendi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personeli ve öğrencilerini uyararak, "Farklı hesaplardan ve numaralardan, whatsapp üzerinden mesajla sizden bilgi talep edilmektedir. Üniversitemizle ilgisi olmayıp, bu yolla hesabınız hacklenmek istenmektedir. Lütfen verilen linke tıklamayın ve numarayı whatsapp üzerinden şikayet edin" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE