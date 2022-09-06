Kepçe operatörü gençten sevgiliye kepçeyle gül!

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde yaşayan Çağdaş Bağcı, evlilik teklifinde bulunduğu kız arkadaşının başından aşağı kepçe ile gül yağdırdı. Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olan Çağdaş Balcı, kız arkadaşı Gamze Ceylan'a sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu. Uzun Çarşı'ya kepçe getirten Balcı, kepçenin bomuna doldurduğu gülleri sevgilisinin başından aşağı döktürdü.

Başına kırmızı güller yağan genç kız büyük şaşkınlık yaşadı. Balcı da yere çökerek sevgilisine yüzük uzatıp evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlığını üzerinden atan genç kız, erkek arkadaşının teklifini kabul etti. Mutlu ana tanıklık eden çevredeki vatandaşlar da genç çifti uzun süre alkışladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE