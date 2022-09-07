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Haberler Aydın Aydın'da zehir tacirlerine geçit yok! 1 haftada 67 olay çözüldü

Aydın'da zehir tacirlerine geçit yok! 1 haftada 67 olay çözüldü

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 29 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında 67 çözüldü.

07.09.2022, 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 16:32

Aydın’da zehir tacirlerine geçit yok! 1 haftada 67 olay çözüldü
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 29 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında 67 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede, 74 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 3 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 139,49 gram kubar esrar, 325,40 gram metamfetamin, 95 adet sentetik ecza, 373,79 gram eroin, 49,75 gram kokain ve 526 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.
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