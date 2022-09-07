Bağımsızlığımızı kazandık

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, kurtuluşun 100. yılı ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı. "Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz" diyen Elbir, "Vatan, bayrak ve hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren ve aziz milletimize karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren Aydın halkı ilelebet dalgalanmak üzere şanlı bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olmuştur.TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşu böylesi kahramanlık ve yiğitliklerin, vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda edenlerin anıları ile doludur. Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.