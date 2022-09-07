Kruvaziyer turizminde zirve

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, uzun bir aradan sonra kruvaziyer turizminde yine zirve yapan Kuşadası'na gelen gemi ve yolcu sayılarındaki artışın yüzleri güldürdüğünü belirtti.

12 AY AÇIK KALACAK

Akdoğan, "Yaşanan pandemi süreci sonrasında, kruvaziyer turizminin hızlı bir toparlanma sürecine girmesiyle birlikte, özellikle uzun süredir işleri durma noktasında olan liman bölgesi esnafımız ve çarşılarımız için 2022 sezonu nefes aldıracak bir sezon olarak devam ediyor. Yıl sonuna kadar toplam 500 sefer yapması beklenen gemilerle, yaklaşık 750 bin yolcunun gelmesini beklediğimiz limanımızda, aynı anda 5 gemi gördüğümüz günler oluyor. Kış aylarında da transit gemi seferlerinin devam etmesi bekleniyor. Bu da çarşılarımızın 12 ay açık kalması demek. Tüm bunlar sevindirici gelişmeler. Gemi trafiğinin yoğun olduğu bu sezonda, diğer taraftan ilçemiz karayolu ve uçakla gelen yerli ve yabancı turistlerin de tercih noktası olmaya devam ediyor. Otellerimizde doluluk oranları yüzde doksanları geçti. Turizmcilerimizin ve çarşılarımızın yüzü gülüyor" dedi.

TANITIMLARIMIZ SÜRÜYOR

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2023 sezonunun ise herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde daha da güzel geçmesini beklediklerini dile getirdi. Ticaret Odası olarak her zaman çok önem verdikleri Kuşadası tanıtımına her koşulda aralıksız devam ettiklerini ifade eden Akdoğan, 2023 sezonu için de şimdiden tanıtım planlarını hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

ÜYELERE DEV HİZMET

KUŞADASI'NDA ilçe merkezinde yaşanan yoğunluk ve park sıkıntısına çözüm noktasında harekete geçtiklerini söyleyen Akdoğan, "Trafik ve otopark sorununun yoğun yaşandığı ilçe merkezimizde, üyelerimizin yaşadığı sıkıntıya çözüm olması adına, boş duran eski Endüstri Meslek Lisesi alanıyla ilgili uzun bir süredir Ticaret Odası olarak yazışmalarımızı sürdürdük. Araç parkında ciddi sorun yaşanan ve üyelerimizin işyerlerinin yoğun olduğu çarşı merkezindeki alan ile ilgili de olur gelir gelmez hizmete açılması için çalışmaya başladık. Uzun süredir boş duran alanın araç girişine uygun olması için aynı gün başlattığımız zemin çalışmasını Belediyemizin de desteği ile tamamlayarak, üyelerimizin kullanımına açtık. Güvenlik, ışık, kamera sistemini de hazırladığımız ve 24 saat açık kalacak alandan, sezon sonuna kadar tüm üyelerimiz yararlanabilecekler" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR