1979 yılında kurulan Nazilli ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi ÖRKOOP günden güne büyüyor. Aydın'ın en büyük markaları arasında yerini alan kooperatif süt ve süt ürünleriyle birlikte bölgenin inciri, zeytini, zeytinyağı, kestane şekeri, balı, tahini, pekmezi gibi birçok ürününü de katma değer kazandırarak tüketiciyle buluşturuyor.

TÜKETİCİYLE BULUŞUYORUZ

ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, mağazalarının günden güne çoğaldığını belirterek, "Süt ve süt ürünlerinin dışında bölgemizdeki çiftçilerin yetiştirdiği zeytin, zeytinyağı, incir, kestane ve bal gibi ürünleri, Nazilli'nin meşhur tahin ve pekmezini, kendi marketlerimizde tüketiciyle buluşturuyoruz. Bu ürünler tüketici tarafından büyük beğeni topladı ve marketlerde rağbet gördü. Bu nedenle mağazalarımızı arttırma kararı aldık. İlk olarak Kuşadası'nda bir mağaza açtık. Ardından Denizli'de içinde kahvaltı salonunun da bulunduğu satış marketi açtık. Son olarak turizmin önemli lokasyonları arasında yer alan Fethiye'deki 'Üreten Çiftliği' mağazasındaki raflarda ÖRKOOP ürünleri yerini aldı" dedi.

HİJYEN VE KALİTE

ÖRKOOP ürünlerini vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyleyen Önal, "Bizim gibi kooperatiflerin asıl amacı üreticinin emeğini en güzel şekilde tüketiciye sunmaktır. Bunu yaparken de o ürünlere katma değer kazandırmaktır. ÖRKOOP olarak bizim de en önem verdiğimiz unsurlar bunlardır. Gerekli hijyen koşullarını sağlayıp kaliteden ödün vermediğimiz ürünleri vatandaşlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bizler Kuşadası'na, Denizli'ye ve Fethiye'ye gittiğimizde ürünlerimizi marketlerde görmekten gurur duyuyoruz. Bölge çiftçilerimizin ürünleriyle mağazaların olduğu bölgelerdeki tüketiciyle buluşturmak da bizim için ayrı bir memnuniyet" diye konuştu.

KAZANÇ ARTACAK

ÖNÜMÜZDEKİ yıllarda market yatırımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade eden Önal, "Aydın'da ve Didim'de, Muğla ve Bodrum'da da market yatırımı yaparak oradaki vatandaşlara da ÖRKOOP lezzetlerini sunmak istiyoruz Daha çok kişiye vatandaşın bu lezzetleri tatması için satış mağazalarının sayısını arttıracağız. Önümüzdeki dönemlerde satış mağazalarımızın sayısı arttıkça hem üyelerimiz hem de vatandaşlar kazanç sağlayacak" şeklinde konuştu

KAZIM YÖRÜKÇE