Öz Menderes Pide’nin ünü il sınırlarını aştı

Kentte damak tadını bilenlerin uğrak yeri Öz Menderes Pide 23 yıllık tecrübesiyle etli, kaşarlı ve karışık pide çeşitlerinin yanında farklı türde pidelerle Aydınlıların vazgeçilmesi olan Öz Menderes Pide'nin özel olarak hazırladığı Öztahinli pide marka olma yolunda ilerliyor. Kaymaklı ve dondurmalı olarak satışa sunulan özel pidenin ünü il sınırlarına aştı. Ülkenin pek çok yerinden vatandaşlar, öztahinli pidenin tadına bakmak için Aydın'a geliyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Öz Menderes Pide Salonu'nda müşterilere Öztahinli pideyi de sunduklarını dile getiren Mehmet Avcu, "Koronavirüs pandemisinden önce özel hazırladığımız tahinli pidemiz, kontrollü normalleşme kararı ile yeniden salonumuzu açmamızla birlikte yine yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşletme olarak tahinli pide yapıyoruz. Öztahinli pideyi de müşterilerimizin lezzetine sunduk.

İKİ ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Öztahinli pidenin iki çeşidi var. Bunlar dondurma ve kaymaklı. Müşterilerimiz Öztahinli kaymaklı ve dondurma pideyi çok beğendi. Bir kere tadına bakan sık sık işletmemize gelerek kaymaklı ve dondurma pide tüketiyor. Tüm vatandaşlarımızı pidelerimizin tadına bakmaya davet ediyoruz" dedi.

LEZZETİ TAÇLANDIRIYORUZ

ÖZ Menderes Pide'nin Aydın'ın önde gelen damak tadından biri olduğunu belirten firma sahibi Mehmet Avcu, "Aydın'da pidede aranan bir marka haline geldik. Bunun nedeni ürünlerimize özen göstermemizdir. Pidede çeşitliliği de sağladık. Yaklaşık 90 çeşit ürünle müşterilerimize zengin bir menü sunuyoruz. Pidelerimizin tadını, fırın ve hamur ile taçlandırıyoruz" diye konuştu.

■ RAMAZAN AYDEMİR