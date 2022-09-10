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Haberler Aydın 5 ayrı suçtan aranan firari mahalle bekçilerinin radarına takıldı

5 ayrı suçtan aranan firari mahalle bekçilerinin radarına takıldı

Aydın'da 5 ayrı suçtan 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, bekçilerin radarına takıldı. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şahsı mahalle bekçileri kıskıvrak yakaladı.

10.09.2022, 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022, 09:28

5 ayrı suçtan aranan firari mahalle bekçilerinin radarına takıldı

Olay, Dağ Mahallesi'ndeki bir marketin önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen Kuşadası Polis Merkez Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 600 metre kaçabilen şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında şüpheli Ö.K.'nin (31) 5 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 79 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ö.K.'nin yapılan üst aramasında ise 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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