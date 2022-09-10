  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da trafik kazası! Sürücü kontrolü kaybetti: 1 ölü

Aydın'da trafik kazası! Sürücü kontrolü kaybetti: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, 35 yaşındaki motosiklet sürücü kontrolü kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10.09.2022, 16:42

Aydın’da trafik kazası! Sürücü kontrolü kaybetti: 1 ölü

Kaza, kırsal Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi'ne seyir halinde olan Durmuş Demirtaş (35) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan motosiklet bir evin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen Demirtaş ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA