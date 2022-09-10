Hırsızlar köylüyü mağdur etti! Dünyayla bağlantıları işte böyle kesildi!

Yaklaşık 2 ay önce gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Boydere Köyü'nün telefon ve internet erişimini sağlayan kabloların kesildiğini ve o günden bu yana köyde internet ve telefon erişiminde sıkıntı yaşadıklarını belirten köylüler, "Hırsızların sürekli kablo çalmasından dolayı ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Köyde mobil operatörler de sağlıklı çalışmadığı için adeta çevremizle ve dünya ile bağlantımız kesildi. Okullar başladı. Çocukların eğitimde sorun yaşamaması için iletişim ve internete erişim sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştular.