  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Hırsızlar köylüyü mağdur etti! Dünyayla bağlantıları işte böyle kesildi!

Hırsızlar köylüyü mağdur etti! Dünyayla bağlantıları işte böyle kesildi!

Aydın'a bağlı Koçarlı ilçesinde Boydere Mahallesi'ne internet erişimi sağlayan hatlar, kablo hırsızları tarafından çalındı. 2 aydır internete bağlanamayan vatandaşların, mobil operatörlerin de iyi çekmemesi sebebiyle adeta tüm dünya ile iletişimleri koptu. Köy halkı, özellikle çocukların eğitiminin aksamaması için bu sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini söyledi.

İHA

10.09.2022, 11:14

Koçarlı ilçesine bağlı Boydere Mahallesi'nde internet erişimini sağlayan hatları kesip çalan hırsızlar tüm köylüyü çaresiz bıraktı.

Hırsızlar köylüyü mağdur etti! Dünyayla bağlantıları işte böyle kesildi!

Yaklaşık 2 aydır internete bağlanamayan köylüler, öğrencilerin eğitiminde aksama olmaması yaşanmaması için bir an önce internete kavuşmak istediklerini belirttiler.

Hırsızlar köylüyü mağdur etti! Dünyayla bağlantıları işte böyle kesildi!

Yaklaşık 2 ay önce gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Boydere Köyü'nün telefon ve internet erişimini sağlayan kabloların kesildiğini ve o günden bu yana köyde internet ve telefon erişiminde sıkıntı yaşadıklarını belirten köylüler, "Hırsızların sürekli kablo çalmasından dolayı ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Köyde mobil operatörler de sağlıklı çalışmadığı için adeta çevremizle ve dünya ile bağlantımız kesildi. Okullar başladı. Çocukların eğitimde sorun yaşamaması için iletişim ve internete erişim sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştular.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA