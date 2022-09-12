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Haberler Aydın 3 ay önce evlenmişti... Evinde cansız bedeni asılı halde bulundu

3 ay önce evlenmişti... Evinde cansız bedeni asılı halde bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde üç ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki şahıs, evinde iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kesin ölüm nedeni belirlemek için şahsın bedenini otopsiye gönderdi.

12.09.2022, 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022, 12:55

3 ay önce evlenmişti... Evinde cansız bedeni asılı halde bulundu

Olay, Yeni Mahalle 911 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile fertleri, 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki Fatih T.'yi yaşadığı evde iple asılı halde buldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Fatih T.'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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