Bahşişi aldı canından oldu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde düğün konvoyundaki gelin arabasından bahşiş aldıktan sonra karşıya geçerken otomobilin altında kalan Aydın Arslan (45) hayatını kaybetti. Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi üzerine meydana geldi. Aydın Arslan, düğün konvoyunun önünü kesti.

Konvoyun en önünde bulunan gelin arabasındaki kişilerden zarf içerisinde bahşiş alan Aydın Arslan'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Arslan, ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haber, Arslan'ın yakınlarını yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE