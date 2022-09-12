Vali Yazıcıoğlu için anma töreni

ANKARA'DA geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski valilerden Recep Yazıcıoğlu anısına ölümünün 19'uncu yıl dönümünde Aydın'ın Söke ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan merhum Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığındaki kabri başında bir araya gelen ailesi ve sevenleri, mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Merhum Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri, ağabeyinin 55 yıllık ömrüne her kula nasip olamayacak kadar yoğun bir hizmet sığdırdığını, ölümünün üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen halen aranıp sorulduğunu ifade etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE