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Haberler Aydın Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski yapıların fazla olduğu mahallelerde evleri ve sokakları güzelleştirmek amacıyla pencerelerin önlerine ve balkonlara konulan saksılar tehlike arz ediyor. Apartmanlarda yüksek katlarda oturan bazı vatandaşların herhangi bir güvenlik önlemi almadan balkon ve pencere kenarlarına görsellik oluşturmak için koydukları saksılar çocuklar ve sokaktan geçen vatandaşlar için tehlike arz ediyor.

13.09.2022, 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 12:11

Aydın'ın Efeler ilçesinde genellikle eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çatı, pencere önü ve balkonlarda gelişi güzel konulan çiçek saksıları tehlike saçıyor.

Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Vatandaşların evlerini ve sokakların güzelleştirmek amacıyla pencerenin önlerine ve balkonlarına gelişi güzel koydukları çok sayıda çiçek saksısı tehlike oluşturuyor.

Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Apartmanlarda oturan bazı vatandaşların bazen hiçbir güvenlik önlemi olmadan metrelerce yükseklikteki pencere ve balkon kenarlarına sıraladıkları içlerinde rengarenk çiçeklerin bulunduğu plastik veya toprak saksılar apartman önlerine oyun oynayan çocuklar ve sokaktan geçen vatandaşlar için tehlike saçıyor.

Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Tehlikenin farkına varılmasını isteyen vatandaşlar, "Bu sadece Aydın'ın değil tüm Türkiye'nin sorunu. Özellikle eski yapılarda bu olay çok fazla. İnsanlar elbette kötü niyetle bir şey yapmıyorlar fakat bu saksılar çok tehlikeli.

Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Herhangi birinin üzerine düşmesi durumunda ölümle bile sonuçlanabilir. Her gün altından onlarca yüzlerce hatta binlerce insanın gelip geçtiği yerler var. Bu konu önem arz ediyor" diye konuştular.

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