Aydın’da eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çiçek saksıları tehlike yayıyor!

Tehlikenin farkına varılmasını isteyen vatandaşlar, "Bu sadece Aydın'ın değil tüm Türkiye'nin sorunu. Özellikle eski yapılarda bu olay çok fazla. İnsanlar elbette kötü niyetle bir şey yapmıyorlar fakat bu saksılar çok tehlikeli.