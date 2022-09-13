Aydın'da Kuşadası sahilinde ölü caretta carettalar bulundu

HEDEF DIŞI AV OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

EKODOSD Başkanı Sürücü caretta carettanın hedef dışı av olduğu yönünde tahmin yürüttüklerini ifade ederek, "Caretta carettanın av mevsimi başladığından dolayı Kuşadası Körfezi'nde yoğunlaşan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takıldığını tahmin etmekteyiz. Ağ içinde kalan kaplumbağalar yüzeye çıkıp nefes alamadıkları için boğularak ölmektedirler. Caretta caretta türü İribaş Deniz Kaplumbağaları ve Chelonia Mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenmek amacıyla gelmektedir. Türkiye'de yuvalama alanları dışında olmasına rağmen, 2011 yılından bu yana az da olsa bazı caretta carettaların Kuşadası kıyılarında üreme yaptığı görülmektedir" diye konuştu.