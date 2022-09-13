İkisi de ölü bulundu

Denizli'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Tayfun Tezde, evinde ölü bulundu. Denizli'de yaşayan Tayfun Tezde'den bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri gencin kaldığı adrese gitti. İkamete gelen ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Tezde'nin ani ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

YAKINLARI MERAK ETTİ

Aydın'ın Didim ilçesinde ise üç ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki genç, evinde ölü halde bulundu. Olay, Yeni Mahalle 911 sokak üzerinde meydana geldi. Aile fertleri, 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki Fatih T'yi yaşadığı evde iple asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Fatih T'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP