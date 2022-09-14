Mucize kurtuluş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dört aracın karıştığı zincirleme kazada TIR'ın önüne kattığı kamyonet adeta hurdaya döndü. Paramparça olan kamyonet içerisindeki sürücü F.C. (36) ve Ö.C. (30) ile M.C. (3) araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ambulansa bindirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların mucizevi kurtuluşu yakınlarını sevindirdi.



■ İHSAN KARATAŞ

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