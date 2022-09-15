Defıne avcılarına suçüstü

AYDIN'IN Karpuzlu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Hatipkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna Muhalefet suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Olimdos Yaylası'nda kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 2 adet metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE