Pompalı tüfekle dehşet saçtı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 16 kişi yaralandı. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Veli Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

TÜFEKTEN çıkan saçmalar Nebahat D, Asya T, Hanife A, Fikriye E, Doğan E, Gürsel K, Salih K, Şerafettin K, Nazime P, Kılınç P, Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte toplamda 2'si bebek 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Cep telefonu kameralarına görüntülerde Veli Ö.'nün mahallede elinde pompalı tüfekle gezdiği anlar anbean kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Veli Ö. polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

■ İBRAHİM UZUN