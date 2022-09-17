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Haberler Aydın Firari suçlu bekçilere yakalanarak cezaevine gönderildi

Firari suçlu bekçilere yakalanarak cezaevine gönderildi

Aydın'da çeşitli suçlardan 4 yıl hapis cezası olan firari, bekçilerin radarına takıldı. Bekçilerden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

17.09.2022, 08:59

Firari suçlu bekçilere yakalanarak cezaevine gönderildi

Olay, Camikebir Mahallesi Deniz Sokak üzerinde saat 23.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye görevinde F.A.'dan şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan F.A., Deniz sokak üzerinden barlar sokağına kaçtı. Bir gece kulübüne giren F.A., bekçilerin dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi.

Fark edildiğini anlayan firari, kaçmaya çalışırken bir bekçinin suratına cisim ile vurduğu ileri sürüldü. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan F.A., gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında ise çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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