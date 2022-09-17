Son isteği yürek burktu

AYDIN Nazilli Devlet Hastanesi hemşiresi Neriman İnceoğlu ve dekorasyoncu İlkay İnceoğlu'nun kızları Gözde İnceoğlu'na (29) 4 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan kontroller sonucu doktorları tarafından lösemi teşhisi konuldu. GENÇ kız, 4 yıldır amansız hastalığa karşı yaşam savaşı veriyordu. İnceoğlu'nun vücudu kanserle mücadeleye daha fazla dayanamadı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

LÖSEV'E BAĞIŞ İSTEDİ

ÖLÜMÜYLE herkesi yasa boğan Gözde'nin ölümünden önce verdiği vasiyeti, babası İlkay İnceoğlu ilk kez açıkladı. Kızının son vasiyetinde lösemi tedavisi gören çocuklara bağış yapılmasını istediğini ifade eden İnceoğlu, "Amansız hastalığa yenik düşen kızım Gözde melek oldu. Taziyeye gelmek isteyen eş ve dosttan ricamız; lütfen yiyecek içecek getirmeyiniz. Bunun yerine lösev derneğine kızım adına bağış yapınız. Kızımın vasiyetidir" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE