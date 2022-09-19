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Haberler Aydın Aydın'da feci kaza: Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Aydın'da feci kaza: Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde meydana gelen kaza, B.K. idaresindeki tır ile karşı yönden gelmekte olan M.D. hakimiyetindeki otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Henüz sebebi bilinmeyen çarpışma sonrasında kimse yaralanmazken, karayolu trafiğe kapatıldı.

İHA

19.09.2022, 11:49

Aydın’da feci kaza: Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Davutlar ile Ağaçlı Mahallesi arasında kalan karayolunda farklı yönlerde seyir halinde bulunan B.K idaresindeki 35 HB 4628 plakalı tır ile M.D. idaresindeki 35 HC 2292 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İddiaya göre tır sürücüsü B.K, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarpıp durabildi. O esnada yoldan geçen otomobil de tıra çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken, karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

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