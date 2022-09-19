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Haberler Aydın Aydın'da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Aydın'da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Aydın'a bağlı Efeler ilçesinde meydana gelen kaza, E.A. idaresindeki otomobil ile V.S. hakimiyetindeki elektrikli motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

İHA

19.09.2022, 16:17

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın’da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Aydın’da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 34 FNC 047 plakalı otomobil ile V.S. idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet çarpıştı.

Aydın’da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aydın’da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aydın’da trafik kazası: Motor sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Yaralı V.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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