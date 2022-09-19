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Haberler Aydın Aydın'da yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen Filistinli göçmenler yakalandı!

Aydın'da yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen Filistinli göçmenler yakalandı!

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yolu ile Yunan adalarına geçmek isteyen 23 Filistinli göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Tekağaç mevkinde yakalanan göçmenler karaya çıkarılarak Didim İlçe Emniyet ekiplerine teslim edildi.Emniyette işlemleri biten göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

19.09.2022, 15:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 15:48

Aydın’da yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen Filistinli göçmenler yakalandı!

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan Filistin uyruklu 23 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollardan Didim üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince Tekağaç mevkiinde yakalandı.



Tekneden alınan Filistinli göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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