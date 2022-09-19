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Haberler Aydın Kuşadası'nda hareketli gece: Tartışma kanlı bitti

Kuşadası'nda hareketli gece: Tartışma kanlı bitti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada bir kişi silahla karnından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

19.09.2022, 08:50

Kuşadası’nda hareketli gece: Tartışma kanlı bitti

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belli olmayan bir kişi ile S.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu belinden silahını çıkartan kimliği belirsiz kişi, S.İ.'ye kurşun yağdırdı. Karnından yaralanan S.İ. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri başta olmak üzere, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yunus ekipleri ve devriye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan S.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, hastanede tedavi altına alınan S.İ.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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