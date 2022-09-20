Süslü kadınlar Ege’yi turladı

Otomobilsiz yaşam ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla 2013 yılında İzmir'de başlatılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', bu yıl 30 ülke ve yaklaşık 200 kentte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Muğla, Aydın, Manisa ve Denizli'de de düzenlenen etkinlikte kadınlar, kilometrelerce pedal çevirdi.

ETKİNLİĞİN ana turu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirildi. Karşıyaka Atatürk Anıtı'nda buluşarak yola çıkan kadınlar, turu tamamladıktan sonra yeniden meydanda bir araya geldi. DJ performanslarının kadınlara eşlik ettiği etkinlikte, dünyaya örnek bir 'kadın ve bisiklet hareketi' sergilenmesi hedeflendi. En güzel kıyafetlerini giyerek bisikletlerini rengarenk süslerle donatan kadınlar, hareketin bir parçası oldu.

AYDIN NAZİLLİ'DE "Bisiklet en çok kadına yakıştı" sloganı ile toplanan katılımcılar, Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi en şık kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanarak Dallıca köprüsüne kadar pedal çevirdi. Emniyet güçlerinin eskortluk yaptığı güzergâh üzerinde bisiklet kullanan süslü kadınlar topluluğuna vatandaşlar da katılım sağladı.

DENİZLİ PAMUKKALE ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, polis eskortu eşliğinde Kıbrıs Şehitleri ve Lise Caddesi üzerinden 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Organizasyon sorumlusu Güler Gürgüt, kadınlar olarak pedallarının itici gücünü göstermek istediklerini söyledi

MUĞLA ETKİNLİK Muğla'nın Menteşe ilçesinde de düzenlendi. Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan kadınlar, bisikletlerini balonlarla süsleyerek, Cumhuriyet Meydanı, Recai Güreli Caddesi ve Hasan Ercan Caddesi'nden Ayin Karaca Kavşağı'na kadar pedal çevirdi. Yaklaşık 2 saat süren ve 75 kadının katıldığı etkinliğe, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

MANİSA'DA ise organizasyon Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kadınlar, "Süslüyüz, güzeliz, bisikletliyiz. Gaz yok, benzin yok, çok sağlıklı çok. Arabadan in bisiklete bin" sloganları attı. Bazıları ise, "Kitapların şarjı, bisikletlerin benzini bitmez özgürlük budur" afişleri astı.

■ OSMAN AKÇA/CÜNEYT HASÇELİK/ SEBAHATTİN ALP/KAZIM YÖRÜKCE