Anne karnında verilen kanla hayata tutundu

Aydın Söke'de yaşayan 30 yaşındaki Arife Aydemir, hayatını birleştirdiği Zafer Aydemir ile olan evliliğinden 4 kez hamile kaldı. İlk hamileliği düşük ile sonuçlanan kadın, kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğini kaybetti.



AYDIN'DA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

İlk bebeğini kaybeden anne Aydemir, daha sonra iki erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bu çocuklardan birinde de kan uyuşmazlığı tespit edilirken hasta çocuğa doğumdan sonra kan verildi. Dördüncü kez gebe kalan Arife Aydemir, bebeğini kucağına alacağı günü beklerken doğum öncesi yapılan kontrolde, karnındaki bebeğin de kan uyuşmazlığı olduğu belirlendi. Doktorlar, bebeğin yaşama şansının az olduğunu söylerken Aydemir çifti Aydın Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Dr. Öğretim Üyesi Fedi Ercan gözetimine giren Arife Aydemir'in anne karnındaki bebeğine Aydın'da bir ilk olma özelliğini taşıyan göbek kordonundan kan nakli işlemi yapıldı.





"RÜYAMDA CEYLAN GÖRDÜM"

5 kez tekrarlanan bu özel işlem sayesinde Ceylan Eva ismini verdiği bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren Arife Aydemir, "Kızım doğduktan sonra 27 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte de 2 kez daha kan verildi. Şu anda çok şükür gayet sağlıklı ve yoğun bakımdan çıktı. Artık bundan sonra normal kontrolleri var. Şimdilerde 2 buçuk aylık oldu. Tüm süreç boyunca hastanedeki herkes bizimle ilgilendi, tüm herkesten Allah razı olsun" dedi. Anne Aydemir, "Rüyamda kızımı yavru bir ceylan olarak gördüm ve bana 'benim adım Ceylan ve ben çok güçlüyüm' demişti. Bu nedenle kızımın adını Ceylan Eva koyduk" diye konuştu.

"5 KEZ KAN VERDİK"

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Fedi Ercan ise, "Bebeğimize bundan yaklaşık 2 ay önce anne karnındayken 5 kere kan vererek hayata tutunmasını sağladık. Bebeğimiz kliniğimiz adına çok kıymetli bir bebek. Anne karnındaki bir bebeğe kan nakli işlemi perinatoloji olarak bilinen riskli gebelik uzmanları tarafından icra edilen özel bir işlem. Göbek kordonundan erişkinde verilen kana benzer ama tabi ki oldukça dikkat gerektiren bir durum. Bu işlem bebeğin anne karnında hayata tutunmasını sağlıyor. Doğum sonrasında da yeni doğan ekibimiz bebeğimizi 27 gün takip etti. Doğumdan sonra da 1 kere kan nakli ihtiyacımız oldu. Bebeğimiz şimdi sağlıklı ve çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak, riskli gebeliklere karşı uyardı.



İHSAN KARATAŞ