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Haberler Aydın Aydın Milli Park'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Aydın Milli Park'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Aydın'da dün akşam 19.30 saatlerinde Güzelçamlı Milli Park Karasu Dipburun mevkiside çöplerin toplandığı alanda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarının üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesinin üzerine yangın büyümeden kısa süre içerisinde söndürüldü.

DHA

21.09.2022, 09:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 10:01

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park'ta çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın Milli Park’ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın dün saat 19.30 sıralarında Güzelçamlı Milli Park Karasu Dipburun Mevkisinde çöplerin toplandığı alanda çıktı.

Aydın Milli Park’ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Çöplük alanda yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

Aydın Milli Park’ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kısa sürede müdahale edilen yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Aydın Milli Park’ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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