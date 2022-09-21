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Haberler Aydın Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Salı Pazarı'nda meyve tezgahı olan Nurullah Geriş, müşterilerine kredi kartı ile ödeme imkanı sağlamaya başladı. Fiyat artışları sebebiyle nakit alım zorluğu çeken müşterileri düşünerek vatandaşlara kolaylık sağlayan Geriş, "Vatandaşlarımızın bir çoğu artık nakit para taşımayı tercih etmiyor. Korona virüs pandemisi ile birlikte bu durum hijyen açısından daha da önem kazandı." ifadelerini kullandı.

İHA

21.09.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 12:06

Aydın'ın Efeler ilçesinde semt pazarlarında meyve satışı yapan bir esnaf, müşterilerine kredi kartıyla alış-veriş imkanı ile dikkat çekiyor.

Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda meyve tezgahı bulunan Nurullah Geriş müşterilerine kredi kartı ile alış-veriş imkanı sağlamaya başladı. Son zamanlarda meyve ve sebze fiyatlarındaki fiyat artışları nedeniyle nakit olarak alım zorluğu çeken müşterilerine karşı tezgahında devreye soktuğu post cihazı ile hem işlerini arttıran Geriş, marketlerde olduğu gibi vatandaşlara da kolaylık sağladı.

Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Vatandaşların post cihazlarını sebze-meyve tezgahlarında görmeye alışkın olmadığını ve tezgahındaki 'kredi kartı geçerlidir' yazısını gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Geriş, "Müşterilerimiz kartla alış-verişi sevdi" dedi.

Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Müşterilerinin çoğunun bu uygulamayı ilk defa gördüğünü kaydeden pazarcı Nurullah Geriş, "Vatandaşlarımızın bir çoğu artık nakit para taşımayı tercih etmiyor. Korona virüs pandemisi ile birlikte bu durum hijyen açısından daha da önem kazandı. Artan fiyatlar nedeniyle market müşterileri genelde meyve-sebze satın almak için pazarı tercih ediyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek ve müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla post cihazı satın alarak uygulamaya koyduk. Müşterilerimizin geneli uygulamadan memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Daha bu uygulamaya yeni başlamamıza rağmen işlerimiz de artış yaşamaya başladık" dedi.

Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Semt pazarlarında genellikle giyim üzerine satış yapan esnaflarda görmeye alışkın oldukları pos cihazını meyve tezgahında görünce şaşırdıklarını belirterek kredi kartı ile alış-veriş yapan vatandaşlar, "Güzel bir girişimcilik örneği olmuş. Nakit para taşımak yerine kredi kartı ile alış-veriş yapmak daha pratik oluyor" diye konuşarak uygulamanın tüm pazar geneline yayılmasını temenni ettiler.

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