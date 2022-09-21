Aydın semt pazarlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başladı!

Müşterilerinin çoğunun bu uygulamayı ilk defa gördüğünü kaydeden pazarcı Nurullah Geriş, "Vatandaşlarımızın bir çoğu artık nakit para taşımayı tercih etmiyor. Korona virüs pandemisi ile birlikte bu durum hijyen açısından daha da önem kazandı. Artan fiyatlar nedeniyle market müşterileri genelde meyve-sebze satın almak için pazarı tercih ediyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek ve müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla post cihazı satın alarak uygulamaya koyduk. Müşterilerimizin geneli uygulamadan memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Daha bu uygulamaya yeni başlamamıza rağmen işlerimiz de artış yaşamaya başladık" dedi.