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Haberler Aydın Aydın'da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Aydın'da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Balık Pazarı'nda saat 07.00 sularında meydana gelen olayda, amca çocukları arasında yer konusundan ötürü tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, belindeki silaha sarılan 15 yaşındaki D.Ö, amca oğlu Ertan Özkaya'yı (32) kalbinden, baba A.Ö'yü (64) ise bacağından yaraladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertan Özkaya hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

23.09.2022, 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 11:33

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen balıkçıların yer tartışması silahlı kavgaya dönüşürken, 15 yaşındaki amcaoğlu tarafından kalbinden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Balık Pazarı'nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık pazarında amca çocukları arasında yer konusunda tartışma çıktı.

Aydın’da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yanında bulundurduğu silaha sarılan 15 yaşındaki D.Ö., amca oğlu Ertan Özkaya'yı (32) kalbinden, baba A.Ö'yü (64) ise bacağından yaraladı.

Aydın’da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aydın’da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ertan Özkaya doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Özkaya'nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın ardından bölgeden kaçan 15 yaşındaki şüpheli bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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