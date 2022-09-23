Aydın’da balıkçıların yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ertan Özkaya doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Özkaya'nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın ardından bölgeden kaçan 15 yaşındaki şüpheli bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.