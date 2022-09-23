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Haberler Aydın Aydın'da Meyve ve Zeytin Sineği izleme tuzakları kontrol ediliyor

Aydın'da Meyve ve Zeytin Sineği izleme tuzakları kontrol ediliyor

Aydın Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları birki sağlığı ve bitki sağlığına ilişkin konularda periyodik kontrollerle denetim yapıyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da Meyve ve Zeytin Sineği için kontrol çalışmaları sürüyor.

İHA

23.09.2022, 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 12:54

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Efeler ilçesin, Akdeniz Meyve Sineği ve Zeytin Sineği için kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’da Meyve ve Zeytin Sineği izleme tuzakları kontrol ediliyor

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede Mesutlu, Dalama ve Emirdoğan mahallelerine giden saha ekipler, incir, nar gibi meyve ağaçlarında Akdeniz Meyve Sineği izleme tuzakları yerinde kontrol etti.

Aydın’da Meyve ve Zeytin Sineği izleme tuzakları kontrol ediliyor

Zeytin Sineği için tespit edilen zeytin bahçelerinde kurulan zeytin sineği tuzakları da kontrol edilerek zararlı popülasyonlar incelendi.

Aydın’da Meyve ve Zeytin Sineği izleme tuzakları kontrol ediliyor

Zararlı yoğunluğunun izlenmesi için kurulan tuzaklarda zararlı popülasyonu görüldüğü anda çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.

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