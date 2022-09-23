Aydın’da Meyve ve Zeytin Sineği izleme tuzakları kontrol ediliyor

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede Mesutlu, Dalama ve Emirdoğan mahallelerine giden saha ekipler, incir, nar gibi meyve ağaçlarında Akdeniz Meyve Sineği izleme tuzakları yerinde kontrol etti.