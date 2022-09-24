  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 15 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

15 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Nazilli’de balıkçılık yapan amca çocuklarından Ertan Ö, tezgahının önünü kapattığı gerekçesiyle 15 yaşındaki kuzeni D.Ö. ile tartıştı. Cebindeki silahı çıkaran D.Ö. 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ertan Ö. kalbine isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi, babası ise ayağından yaralandı

24.9.2022

15 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balık tezgahı yüzünden çıkan kavgada Ertan Ö. (33) 15 yaşındaki kuzeni tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Amcaoğlunu öldürüp amcasını da ayağından vuran D.Ö. polise teslim oldu. Nazilli Balık Çarşısı'nda balıkçılıkla uğraşan iki amca çocukları arasında yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Ertan Ö, iddiaya göre balık reyonunun önüne tezgah açan kuzeni D.Ö'den reyonun önünü kapattığı gerekçesiyle tezgahı kaldırmasını istedi.



YANINDA SİLAH VARDI
Amca çocukları arasındaki küfürleşme ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada 15 yaşındaki D.Ö, yanında bulundurduğu silahla 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri Ertan Ö'nün kalbine isabet etti. Yanında bulunan babası A.Ö. (63) ise ayağından vuruldu. D.Ö, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU
Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. D.Ö. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAIZM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA