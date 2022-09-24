15 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balık tezgahı yüzünden çıkan kavgada Ertan Ö. (33) 15 yaşındaki kuzeni tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Amcaoğlunu öldürüp amcasını da ayağından vuran D.Ö. polise teslim oldu. Nazilli Balık Çarşısı'nda balıkçılıkla uğraşan iki amca çocukları arasında yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Ertan Ö, iddiaya göre balık reyonunun önüne tezgah açan kuzeni D.Ö'den reyonun önünü kapattığı gerekçesiyle tezgahı kaldırmasını istedi.





YANINDA SİLAH VARDI

Amca çocukları arasındaki küfürleşme ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada 15 yaşındaki D.Ö, yanında bulundurduğu silahla 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri Ertan Ö'nün kalbine isabet etti. Yanında bulunan babası A.Ö. (63) ise ayağından vuruldu. D.Ö, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



POLİSE TESLİM OLDU

Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. D.Ö. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAIZM YÖRÜKCE