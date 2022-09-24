Çerçioğlu’nun bürokratı adliyeyi karıştırdı

Aydın Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer'in kendisine hakaretten şikayetçi olduğu gazeteci Durmuş Tuna ile olan davanın duruşması Söke Adliyesi'nde görüldü. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na en yakın bürokratlardan biri olan Fatih Akkentli de Tuna'ya destek için 5-6 arkadaşını da alarak adliyeye geldi.



TEHDİT VE HAKARET ETTİ

Koridorda karşılaştığı Özer'e omuz atan Akkentli, çıkışta Özer'in aracının önünü kesip camları yumrukladı, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen İsmail Özer'in avukat oğlu Ali Özer'e de saldıran Akkentli, cep telefonunu zorla elinden almak istedi.



İsmail Özer, olayın ardından oğlu ile birlikte suç duyurusunda bulundu. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Akkentli, olaydan bir gün sonra savcıya ifade verdi.



GÖRÜNTÜLER SAVCILIKTA

Yaşananları anlatan İsmail Özer, "Fatih Akkentli adliyeye yanındaki 5-6 kişilik grupla gelmiş. Duruşmadan önce koridorda omuz attı. Aracıma geçtikten sonra önümü kestiler. Arabaya saldırdılar, tehditler savurdular. Oğlum bu sırada cep telefonuyla 30 saniyelik bir görüntü çekmiş. Onun da telefonunu yağmalamaya çalıştılar. Bu görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.



■ HÜSEYİN KILIÇ

DİĞER