  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 19 yaşındaki genç tekrar yürüyeceği günü bekliyor

19 yaşındaki genç tekrar yürüyeceği günü bekliyor

25.9.2022

19 yaşındaki genç tekrar yürüyeceği günü bekliyor

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağı kesilen 19 yaşındaki İhsan Günay protez bacağına kavuşacağı günü bekliyor. Nazilli'de yaşayan İhsan Günay, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta karayolu üzerinde Beşeylül Kavşağı'ndan geçeceği esnada yolun bozuk olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti ile 50 metre sürüklendi.

Ağır yaralanan genç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Günay'ın aldığı darbelerden dolayı sol bacağı iyileşememiş daha sonra ise dizinin üst kısmından kesilmişti. Kazayı tek taraflı yaptığı için sigortanın destek olamadığı Günay, hayatını tek bacakla sürdürmekte zorlanıyor. Kazanın ardından işini de kaybeden gencin tek isteği protez bacakla yeniden ayağa kalkmak. Çaresiz genç hayırseverlerden destek bekliyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA