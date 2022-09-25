Tatil bahane soygun şahane!

AYDIN'DA yaşayan 42 yaşındaki Raziye S, geçtiğimiz Nisan ayında sevgilisi İbrahim D. (51) ile birlikte tatil bahanesiyle Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde yaşayan annesi A.S.'nin yanına gitti. Yaklaşık 1 hafta mahallede kalan Raziye S, annesinin 5 komşusunun evini soyarak Aydın'a geri döndü.

3 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

SOLMAZ Mahallesi'nden bir ay içinde 5 farklı evde hırsızlık ihbarı alan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarını aynı tarihte başka ilden tatile gelen çiftin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Aydın'daki evlerine operasyon düzenlenen Raziye S. ve İbrahim B, Tavas'taki adreslerden çalınan eşyalarla birlikte gözaltına alındı. Daha önceden de hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı ortaya çıkan Raziye S. tutuklanırken, 1 adet suç kaydı bulunan sevgilisi İbrahim D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TATİL bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soyan Raziye S.'nin çaldığı eşyalar arasında giysiden halıya, kumaştan battaniyeye, elektrik ve elektronik eşyalardan hırdavat malzemeleriyle tencere tavaya kadar onlarca ev eşyası olduğu görüldü. Hırsız çiftin valiz ve çuvallara doldurarak Aydın'daki evlerine götürdüğü eşyalar, tespit işlemlerinin ardından sahiplerine teslim edildi. Öte yandan, şüpheliler arasında yer alan Raziye S'nin annesi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP