PKK'lı teröristlerce şehit düşen Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın 9 yaşındaki oğlu Can Sağlam'a Aydın'ın Efeler ilçesinde sünnet töreni düzenlendi. Minik Can için Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel konvoy oluşturdu. Minik Can, "Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ederim" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER