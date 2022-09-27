Aydın’da tır devrildi! 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde Söğütçük Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Aslan yönetimindeki 45 YA 4149 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tır sürücüsü Aslan araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli olay yeri incelemesinin ardından Aslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.