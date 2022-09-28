  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı! Karayolu savaş alanına döndü!

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı! Karayolu savaş alanına döndü!

Söke-Aydın karayolu üzerinde meydana gelen kaza, Zafer C. yönetimindeki tır ile İhsan Ş. idaresindeki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti. Şİddetli çarpışma sonucunda tır devrilirken, otomobil tanınmaz hale geldi. 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

İHA

28.09.2022, 16:44

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı! Karayolu savaş alanına döndü!

Aydın'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Aydın karayolu Moralı Kavşağı'nda meydana geldi. Zafer C. idaresindeki 09 AB 168 plakalı tır ile İhsan Ş. yönetimindeki 41 GJ 106 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile tır devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA