Üfürükçü ağına düşen gurbetçi kadın kayboldu

ALMANYA'DAN Kuşadası'na tatile gelen Gülseren Çınar (56), inanç sömürücülerine kanarak evinden, arsasından ve parasından oldu. Tüm varlıklarını satarak ortadan kaybolan gurbetçi kadından bir aydır haber yok. Köln'de yaşayan 3 çocuk annesi emekli Çınar, Nisan'da tek başına tatil için Aydın Kuşadası'ndaki yazlığına geldi. Kendisine büyü yapıldığını düşünen kadın, İzmir'de bir kadın medyuma başvurdu. Bu medyum ise Çınar'a büyünün tesirinin çok büyük olduğunu söyleyerek kendisini Afyonkarahisar'da yaşayan Mehmet isimli bir sözde hocayla tanıştırdı. Bu kişinin tavsiyesine uyan Çınar, tüm mal varlığını satarak Ağustos'ta ortadan kayboldu.

Çınar'ın Almanya'daki kızı Yasemin Çınar, son çare olarak ATV'de Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Genç kadın, evini, arsasını ve paralarını kaptıran annesine, gittiği üfürükçü hocanın 20 milyonluk senet imzalatıldığını da iddia etti.

KAZIM YÖRÜKCE