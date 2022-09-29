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Haberler Aydın Aydın'da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...

Aydın'da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...

Aydın'da, gece saatlerinde, kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay sonrası kaçan kamyon şoförü Emrah C. aranıyor.

DHA

29.09.2022, 16:15

Aydın'ın Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda dün gece 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından inen kaçak göçmenler, sokaklara dağıldı.

Aydın’da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 22'si çocuk olmak üzere 86'sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yakaladı.

Aydın’da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...

Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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